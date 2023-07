L’affaire Janet Marshall : le meurtre qui a donné naissance au portrait-robot en France

Le portrait-robot est une méthode d’investigation criminelle très précise, qui permet de reconstituer le visage d’un individu à partir de témoignages. C’est en 1955, lors de l’enquête sur le meurtre de Janet Marshall que le commissaire Chabot va avoir une idée qui va marquer l’histoire de la police scientifique, illustrer un portrait parlé. L’émission "50 ans de faits divers" revient sur un meurtre qui a donné naissance à l’un des outils les plus utilisés par la police.

Le 28 août 1955, Janet Marshall, une institutrice anglaise, est retrouvée étranglée sur le bord d’un sentier de campagne en bordure d’Amiens. Ce meurtre va s’avérer être un véritable casse-tête pour les enquêteurs. La police française va devoir mener, avec le peu d’indices en sa possession, l’une des enquêtes les plus ardues et médiatisées de l’époque. Sous la pression d’une presse anglaise acide qui souligne l’incompétence de la police française dans l’affaire Janet Marshall, plus de 4 mois d’enquête et 132 policiers seront nécessaires pour coincer le meurtrier, un certain Robert Avril.

Les débuts du portrait-robot

En août 1955, l’affaire Janet Marshall est confiée à trois commissaires : le commissaire divisionnaire Chabot, son adjoint, le commissaire principal Grassien, et le commissaire Léon Castellan de la police judiciaire de Lille. Après des semaines de recherches et d’interrogatoire l’enquête piétine et les médias britanniques pointent du doigt l’inefficacité de la police française. Après avoir essuyé plusieurs échecs, le commissaire Chabot fait appel à l’inspecteur Henri Van Assche.

L’inspecteur recommence alors l’enquête depuis le début. Il rencontre alors une factrice qui a croisé le suspect présumé. Elle se souvient avoir croisé un homme étranger au village et à l’allure effrayante. Elle a été marquée par le physique de cet homme à l’allure purinée, ridé et avec trois doigts en moins. La factrice se souvient du physique de l’homme et donne à Henri Van Assche un signalement très précis. Malheureusement, c’est un portrait parlé fastidieux à expliquer et à faire circuler.

L’inspecteur Van Assche en parle au commissaire Chabot qui a l’idée d’illustrer ce portrait parlé. Chabot demande alors à l’inspecteur Paris, chef du service anthropométrique de la police judiciaire, de lui présenter des photos qui ont des points communs avec le portrait parlé. Il va ensuite découper les éléments les plus intéressants de chaque photo afin de les assembler pour illustrer le signalement fait par la factrice, c’est la deuxième fois que Chabot utilise cette technique. Grâce au retentissement médiatique de l’affaire Janet Marshall, le FBI s’intéresse à cette méthode et va créer une mallette transportable d’échantillons photographiques afin de créer des portraits-robots. Cette méthode était cependant déjà connue au Royaume-Uni des années avant l’idée de Chabot.

Le dénouement de l’affaire Janet Marshall

Grâce à la diffusion du portrait-robot du suspect, les enquêteurs vont faire le lien entre l’affaire Marshall et un accident en région parisienne. Lors de cet accident, un homme prend la fuite en abandonnant un vélomoteur appartenant à un certain Robert Avril. Plusieurs témoins indiquent que cet homme a la main gauche mutilée. Les enquêteurs pensent d’abord que le nom de "Robert Avril" est un faux nom. Mais en enquêtant, ils se rendent compte que Robert Avril a été condamné à des travaux forcés pour viol. Dans le dossier judiciaire, ils découvrent deux photos qui correspondent au portrait-robot diffusé. Robert Avril sera arrêté le 7 janvier 1956, il avouera le meurtre de Janet Marshall qui avait refusé ses avances.

