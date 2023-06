L’affaire du curé d’Uruffe : découvrez l’histoire de ce prêtre qui a éventré sa maîtresse

Au fil des témoignages et des plaidoiries, Desnoyers s’attache à sa seule défense, son statut d’homme d’Église. Maître Gasse, avocat de la défense, ne peut justifier le geste du prêtre, il entame alors un réquisitoire contre la peine de mort, sous forme de prière. "Dieu de tous les croyants, […] descend dans l’âme de la cour, dans la conscience de messieurs les jurés, dit leur qu’ils n’ont pas le droit de toucher à la vie et qu’à toi seul elle appartient. Et que ton fils qui une fois de plus t’a crucifié, ils doivent te le garder jusqu’à l’heure suprême de ton jugement dernier."

Les jurés de Nancy ont voté "contre la peine de mort", Guy Desnoyers est donc condamné à des travaux forcés à perpétuité et échappe à la peine capitale.