L'affaire du collier de Marie-Antoinette : quand la noblesse berne le clergé pour 1,6 million de livres

16 octobre 1793. La charrette dans laquelle se trouve l’ancienne reine de France n’a rien de commun avec les carrosses clinquants qu’elle utilisait sous le règne de son mari, le roi Louis XVI. Son véhicule d’aujourd’hui, est brinquebalant, une de ses roues manque de se détacher. Il est à l’image de son destin : en perdition.

Marie-Antoinette le sait, elle est détestée par tous ces gens qui ont choisi de renverser l’Ancien Régime. Elle avoue ne pas comprendre pourquoi d’ailleurs, tant elle s’est efforcée de toujours agir avec respect et diligence. Formée par sa mère, la grande Marie-Thérèse d’Autriche, à prendre soin de son peuple. Elle, elle n’a pas conscience que son train de vie, conjugué aux difficultés extrêmes que rencontre sa population, l’ont conduit elle et son mari à la catastrophe.

Parmi les nombreux reproches à son égard, il y a une affaire, l’une des plus incroyables du XVIIIe siècle. Un scandale dont la reine Marie-Antoinette sera la victime et qui lui coûtera sa réputation et sa légitimité. Et aussi futile qu’il puisse paraître, ce scandale commence avec une affaire de collier.

Noble désargentée, endettement de joailliers, duperies, fausses lettres, faux collier en diamant et même rendez-vous galants du cardinal de Rohan avec une fausse reine sont au cœur d'un des plus grands scandales de la cour de Louis XVI.