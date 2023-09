L’affaire Dreyfus : comment la lettre "J’accuse" d’Émile Zola est entrée dans l’Histoire

Pour toute une partie de l’opinion, il paraît tout à fait impossible de chercher des poux à l’institution garante de la sécurité de la patrie. Et puis, Dreyfus est un bourgeois, qui plus est, juif… Cette information est une arme utilisée par l’ultra-droite pour tailler à l’officier une réputation immonde. Celle qui, au fond, déjà, dans certains milieux politiques, colle à la peau de toute une communauté. Cette opinion patriotique et antidreyfusarde est majoritaire dans le pays.

Face à eux, une poignée d’intellectuels, pour la plupart de gauche, commence à se dresser, pour aider la famille dans son combat. On les appelle les dreyfusards. Charles Péguy, classé parmi les idéalistes de droite, est l’un d’eux. Ces gens estiment que Dreyfus a été bien trop vite condamné. Et que, contrairement à ce qu’on a bien voulu faire croire, il n’a pas eu droit à un procès équitable comme le voudraient les principes mêmes de la République. Et si au départ, ils se sentent bien seuls dans leur bateau, ils seront rejoints sous peu par un navire-amiral de la pensée philosophique française. Un article, plus que les autres, va entrer dans la légende : J’accuse. Il est signé Émile Zola. L’écrivain écrit une lettre ouverte au président de la République Félix Faure pour dénoncer les errements du système par presse interposée. Son argumentaire fait prendre un nouveau tournant à l’affaire…

Au début de l’année 1899, la France accepte de donner un deuxième procès à Dreyfus. Il va s’ouvrir, non sans heurts et rebondissements, le 3 juin 1899.

Découvrez dans ce podcast les multiples tournants de cette affaire qui a agité la France entière.