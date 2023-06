L'affaire Dominici : comment l'enquête policière sur une famille provençale a viré au fiasco

5 août 1952, vers 7h30 du matin, à Lurs, petit village provençal situé dans la vallée de la Durance à 600 mètres d’altitude, deux gendarmes en képi et pardessus qui longent le bord de la nationale 96 qui relie Châteaux-Arnoult à Aix en Provence avancent dans l’herbe encore trempée par la rosée matinale. Il fait encore brumeux sur les montagnes provençales. Les deux gendarmes ont été alertés une demi-heure plus tôt par un paysan du coin qui leur avait dit de ne pas trop trainer.

En effet, quelle ne fut pas la surprise des deux policiers en se retrouvant né à né avec deux cadavres, gisant sur le bord de la route à quelques mètres d’une voiture garée.

Il ne faut pas attendre bien longtemps avant l'arrivée sur les lieux du crime du commissaire Edmond Sébeille de la 9e brigade de Marseille. Ce grand provençal fait évacuer la scène du crime. En effet, en l’espace de quelques dizaines de minutes, badauds et premiers journalistes se sont rués sur les bords de la nationale 96 pour s’assurer de la véracité de la rumeur qui court dans toute la vallée : un couple de touristes britanniques, Jack et Anne Drummond, a été assassiné par balles. Ils sont retrouvés de part et d'autres d'une automobile Hillman, immatriculée en Grande-Bretagne. Un témoin, Gustave Dominici, a aussi découvert le corps sans vie de leur fillette de 10 ans, Elizabeth, au petit matin, sur un talus menant à la Durance, affluent du Rhône. Elle semble avoir été massacrée à coups de crosse. L'homme dit aussi avoir été réveillé en pleine nuit par plusieurs coups de feux qui ont retenti près de sa propriété. En fin de journée, une carabine US M1 calibre 30 est repêchée dans la Durance. Les suspects principaux selon Edmond Sébeille sont les membres de la famille Dominici, qui vit à 150 mètres de la scène de crime. Mais Gustave et Clovis qu'il interroge, semblent lui mentir... sûrement parce que le patriarche du clan Dominici les fait taire. Le 6 août, il est convié au commissariat et à la grande surprise du commissaire, il répond aux questions en provençal. Passera-t-il aux aveux ?

L'Heure H enquête sur ce triple meurtre qui a fait les gros titres de la presse internationale à l'époque. Cette affaire judiciaire française est l'une des plus célèbres car si tout en apparence désigne la famille Dominici, l'instruction et le procès ont connu de multiples rebondissements et recours en Justice. Mensonges, rétractations, périmètre et lieu du crime transgressés par des anonymes et autres curieux, manquements dans l'enquête et dans le réquisitoire : rien ne s'est passé comme prévu pour la police.