L'affaire des bébés congelés : comment le procès de Véronique Courjault a mis en évidence le déni de grossesse

Le mot infanticide vient du latin : littéralement, il signifie 'tuer un enfant'. Lorsqu’il s’agit d’un nouveau né, on parle de néonaticide. Comme le disait le psychiatre américain Philip Resnick : "On est plus susceptible d’être assassiné le jour de sa naissance que tout autre jour de sa vie". C’est que, contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’infanticide n’a pas toujours été puni par la loi. Jusqu’au Moyen-Age, il n’est même pas considéré comme un crime, c’est une pratique tolérée. Jusqu’au 19e siècle en Europe, un peu moins d’un meurtre sur 3 concerne un enfant.

Si on dénombre moins d’infanticides aujourd’hui qu’au 18e ou 19e siècles, la raréfaction de ce type de meurtre a accentué et individualisé la responsabilité de leurs auteurs : il ne s’agit plus d’un "phénomène de société" comme cela a pu être le cas entre les années 1800 et 1900, mais bien d’individus déviants, maléfiques, monstrueux... D’autant plus qu’il s’agit presque toujours, de femmes. Alors même que la délinquance des femmes est, statistiquement, beaucoup moins importante que celle des hommes, l’infanticide, et particulièrement le néonaticide, semblent constituer uniquement des crimes de femmes.