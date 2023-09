"L’affaire d’Evere" : le double homicide dans un asile qui a révélé des maltraitances sur les aliénés en Belgique

L’affaire d’Evere, c’est le nom donné à un scandale survenu dans une maison de fous qui accueille 140 aliénés en 1871. Elle éclate suite à la révélation d’un double homicide. Dans la nuit du 23 au 24 octobre 1871, un des pensionnaires, Laurent Dumoulin, a tué, à mains nues, deux de ses compagnons de chambrée : Josse Devolder et Philippe Graz. Ce tapissier de 27 ans venait d’être réinterné la veille. Selon les registres d’admission, il était pris d’une "folie des grandeurs" doublée de quelques excès alcooliques. Dès son arrivée dans l’établissement, il se présente comme le comte de Berry, un titre qu’il aurait reçu de Dieu, avec qui il est en conversation permanente alors qu’il affirme voir le Diable "dans tous les coins du quartier".

Vers 3 heures du matin, il est pris d’une envie subite de réciter une prière à haute voix. Puis il se recouche. Mais il a réveillé Josse Devolder qui se lève à son tour. Dumoulin sort à nouveau de son lit, il s’habille, il ordonne à son compagnon de chambrée de se recoucher. Comme son compagnon de chambrée n’obéit pas, une bagarre se déclenche au cours de laquelle Dumoulin mord les testicules d’un deuxième assaillant, Philippe Graz. Il écrase ensuite les testicules et fracasse la tête de Devolder. Les autres aliénés, trop effrayés, ne tentent rien… Quand le gardien se pointe enfin au petit matin, il trouve les deux victimes couvertes d’ecchymoses et de plaies. Philippe Graz est décédé. Josse Devolder, quant à lui, a du mal à respirer ; il a l’oreille déchirée, des contusions autour des deux yeux, des trous sur le derrière de la tête, des taches bleues sur le ventre et les parties génitales décrochées. Il succombera quelques jours plus tard.