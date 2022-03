L’affaire CopyComic : quand les réseaux sont lanceurs d’alertes

Comment Internet et les réseaux peuvent servir de garde-fou ou même de lanceurs d’alerte ? C’est exactement ce qu’il s’est passé dans la très médiatique affaire de Copy Comic en 2017, quand d’immenses stars francophones de l’humour ont été prises dans un gigantesque scandale de plagiat. L’Internet Show vous fait le récap !

En octobre 2017, une chaîne YouTube faisait éclater au grand jour l’un des plus grands scandales du monde du spectacle francophone de ces dernières années. Le compte Copy Comic pointe du doigt d’étranges similitudes entre les sketchs de plusieurs humoristes. Souvent, l’inspiration est puisée chez leurs voisins américains qui ont lâché les mêmes vannes quelques années auparavant.

Vidéos à l’appui, on constate rapidement que cela concerne un paquet d’humoristes assez connus, épinglés par la chaîne. Malik Bentalha, Michael Youn, Tomer Sisley ou encore Jamel Debbouze, tous sont accusés de plagiat. Et celui qui a le plus fait parler de lui, c’est Gad Elmaleh ! Ses sketchs les plus cultes sont remis en cause dans deux vidéos remplies d’exemples frappants.

Après les révélations chocs, Gad décide de partir en croisade contre celui qui l’accuse. Son but ultime étant de découvrir l’identité de la personne derrière ce compte Youtube. Et il n’est pas tout seul, car après l’explosion de cette affaire, tout internet est aussi sur le coup pour tenter de démasquer celui qui se cache derrière CopyComicVideos.

Malgré tous les efforts fournis, l’identité de Copy Comic reste secrète. Mais l’inconnu décide de choisir un pseudo pour s’exprimer sur les réseaux en se faisant appeler… Ben. Il révèle alors avoir reçu de l’aide de plus d’une cinquantaine d’humoristes. Au final, une vraie coalition se serait formée pour défendre la propriété intellectuelle ! Et voilà comment les réseaux sociaux ont encore prouvé qu’ils peuvent faire tomber des grandes stars.

Retrouvez la séquence vidéo ci-dessous et le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les jeudis à 19h35 sur Tipik et sur Auvio.