L’Affaire climat en appel pour forcer l’État belge à agir

Derrière l’Affaire Climat qui rassemble aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de personnes, il y a 11 citoyens qui se sont battus pendant de longues années. Nic Balthazar en fait partie.

"On peut dire que ça a été lent, nous confie-t-il. On dit toujours Act Now, mais ça fait presque 9 ans qu’on s’est lancé dans une procédure en première instance. La note peut-être positive, c’est qu’on aurait encore pu attendre 7 ou 8 ans pour ce nouveau procès en appel, mais la justice semble avoir compris qu’il fallait faire passer ce dossier en priorité. Deux ans plus tard, on est là et on est contents que ce jour arrive".

Et d’ajouter : "Nos enfants et les générations à venir ne pourront plus voter pour ce qui doit se passer maintenant. C’est pour ça qu’un juge peut et doit intervenir selon nous".