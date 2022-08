L’affaire Breck en 1847 : quand la pauvreté pousse à l’irréparable

Jean-Louis Lahaye, avec l’aide de Jérôme De Brouwer, historien du Droit à l’ULB, revient sur l’affaire Breck, qui dans le 6e épisode d’Un crime, une histoire, série de la 4e saison d’Histoire criminelle.

En 1847, la famine et le typhus mettent la Belgique à genoux. On ne compte plus les enterrements, au point que les bourgmestres de certaines communes, soucieux de ne pas démoraliser la population, obligent le transport des cercueils la nuit. Léopold Ier, premier roi qui règne sur la Belgique depuis 16 ans, est particulièrement préoccupé par la question sociale. Dans toutes ses lettres on peut lire qu'il est soucieux de donner du travail aux ouvriers. C’est dans ce contexte de grande pauvreté qu'Auguste Boucsin quitte un jour l'hôtel de ville de Bruxelles.

Ce soir-là, il est seul. Il boit deux verres de bières au Cornet, puis regagne la rue du Jardin et rentre chez lui. En montant les escaliers, il découvre la silhouette d’un homme étendu par terre, à côté du lit. Sa femme Séverine s'éveille en sursaut. Une fois encore, elle s’est laissée apitoyer par son frère, François Breck, arrivé de Gand à pied, et n’a pu le renvoyer.