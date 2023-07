L’AfD, extrême droite allemande de plus en plus radicale, grimpe dans les sondages et rêve de victoires

Si l’AfD est plus radical, il est aussi plus unifié, avec une direction de parti qui contrôle mieux ses troupes. Mais des divisions persistent. Sur la Russie, par exemple, à en croire, David Begrich, spécialiste de l’extrême droite allemande. Interrogé par Deutsche Welle, il explique que "dans la région de l’Allemagne de l’Est, derrière des portes closes, mais parfois aussi ouvertement, les gens sympathisent avec la politique sociale de la Russie et avec la guerre d’agression de Poutine contre l’Ukraine. La situation est complètement différente dans les sections du parti de l’Ouest de l’Allemagne." Ce qui n’empêche pas Tino Chrupalla, le co-président de l’AfD, de s’en prendre à la "politique agressive contre Moscou" du gouvernement allemand et de demander des livraisons d’armes à l’Ukraine et des sanctions contre la Russie.