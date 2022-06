L'aéroport de Liège lance sa "Liege Airport Academy", une plate-forme à la formation

Un site internet est désormais accessible (www.liegeairportacademy.com) avec le catalogue des formations présentées par secteur (cargo, pax, ramp handling, douanes, sécurité, sûreté, santé...). "Il y a désormais plus de 140 entreprises sur l'aéroport. Elles créent un emploi chaque jour ! Notre rôle est de coordonner l'offre et la demande. L'aéroport fournira les salles de réunion, les espaces d'entraînement, trouvera les centres de formation les plus performants", ajoute Laurent Jossart. "En 2021, nous avons dispensé via des partenaires de formations plus de 40.000 heures de formation pour plus de 500 personnes", précise-t-il encore.

Si le catalogue propose logiquement des formations liées aux métiers aéroportuaires et de la logistique (magasinier, cariste, matières dangereuses, douane...), bien d'autres formations sont accessibles: formations en leadership, en langues, développement en bureautique, sensibilisation à la sécurité/sûreté.