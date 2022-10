L’aéroport de Liège en recours contre son propre permis d’environnement

L’aéroport de Liège introduit un recours contre son permis d’environnement. Ce permis obtenu en août dernier est beaucoup trop contraignant estime la direction de l’aéroport. Il le force à diminuer les vols de nuit et le bruit. Les compagnies aériennes vont s’en aller estime le directeur général de l’aéroport Laurent Jossart et 5000 emplois vont partir avec elles.

"Il y a deux clauses très pénalisantes pour l’aéroport" explique Laurent Jossart. "Premièrement, une limitation à 50.000 vols par an. Alors qu’il y a pratiquement 240.000 vols par an à Zaventem et 80.000 à Charleroi. Deuxièmement, on introduit un quota de bruit de nuit à partir de 2024 et on réduit ce quota de 5% par an pendant dix ans, puis de 3%. Ça revient, après vingt ans, à réduire les vols de nuit de 80%.

Ce n’est pas compatible avec notre activité. Notre plus gros client, FEDEX (ex-TNT), est en place depuis 1998 […] Sa motivation première pour son arrivée à Liège à l’époque était l’ouverture H24 et les garanties formulées à ce propos tant par Liège Airport que par la Région Wallonne.

Ces restrictions des vols de nuit reviendraient à empêcher la croissance pour Fedex et à partir de 2026-2027, la forceraient à réduire son volume d’activité. Ça pourrait avoir des conséquences assez dramatiques sur le volume d’emploi."

L’aéroport de Liège estime que le nouveau permis n’est "pas financièrement viable", qu’il conduira à une "réduction très substantielle du frêt" : 675.000 tonnes en 2040, soit moins de 50% des volumes de 2021 et 2022. Des entreprises pourraient s’en aller "avec pour conséquence la suppression de plus de 5000 emplois, directs et indirects par rapport à la situation actuelle."

L’aéroport a introduit auprès du gouvernement wallon un recours contre les termes de ce permis.