L'aéroport de Liège en doublure de celui d'Amsterdam

L'aéroport de Liège vole au secours de celui d'Amsterdam aux Pays-Bas. C'est toujours le même problème : les terminaux recherchent du personnel parti ailleurs pendant la crise du Covid. L'aéroport d'Amsterdam délocalise donc une petite partie de ses activités à Liège. Deux avions de passagers y décollent en plus chaque jour des vacances confirme le porte-parole Christian Delcourt.

"Il y a une série de pressions sur le secteur aérien qui fait que des compagnies cherchent des solutions. Liège peut être une solution pour certains vols. Ici, ce sont à peu près mille passagers à embarquer et à débarquer chaque jour en plus. C'est fois deux et demi, fois trois.

Le transport de passagers est tout à fait marginal chez nous. On est un aéroport de transport de marchandises. Hors période Covid, on est à 200.000 passagers par an. L'aéroport de Charleroi fait 8.000.000 de passagers par an.

Ceci est une bonne opportunité pour Liège Airport sur le plan commercial. Les avions paient des redevances lorsqu'ils atterrissent. Ils paient du parking. Les personnes qui passent dans le terminal consomment des sandwiches, des cafés, des softs, et donc ça va rapporter en effet à toute la chaîne du transport passagers, dont l'aéroport."