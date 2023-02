L’aéroport de Charleroi porte plainte contre son ex CEO, Jean-Jacques Cloquet

L’aéroport de Charleroi porte plainte contre son ancien CEO et deux autres anciens directeurs de l’aéroport. Ce sont nos confrères de l’Echo qui donnent l’information ce matin.

Il serait notamment question d’octroi illégal de jetons de présence pour assister à des réunions ou encore d’utilisation de voitures de la gamme supérieure à ce qui est prévu dans la "car policy" de l’aéroport de Charleroi. Les faits remontraient à avant 2018, à l’époque ou Jean-Jacques Cloquet était alors encore CEO de l’entreprise.

Selon l’Echo, les faits reprochés seraient aussi imputés à deux autres directeurs : l’ancien directeur financier Denis Tellier et l’ancien directeur technique, Patrick Lambrechts.

Par mesure de sauvegarde, l’aéroport aurait donc lancé un audit en interne pour tenter d’y voir plus clair et de savoir si d’autres faits pouvaient être mis au jour.

Du côté de la justice, le parquet de Charleroi est bien au courant et une information judiciaire a été ouverte. Pour l’instant on ne sait pas encore si elle aboutira, "le dossier est complexe", explique le parquet à nos confrères. L’affaire reste au niveau carolo et n’est pas encore confiée à un juge d’instruction.