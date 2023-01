L’aéroport de Charleroi dépasse sa fréquentation d’avant la pandémie de Covid

Le nombre de passagers et de vols à l’aéroport de Charleroi en 2022 n’a jamais été aussi élevé au cours de ces quatre dernières années, a indiqué à l’agence Belga le cabinet du ministre wallon des Aéroports, Adrien Dolimont. Sa fréquentation dépasse même celle de 2019, avant que le coronavirus ne freine abruptement le secteur. Aux aéroports de Bruxelles et de Liège, les statistiques des voyageurs et des vols progressent sans toutefois parvenir à égaler les chiffres de 2019.

Surtout des vols de loisirs

L’année dernière, l’aéroport de Charleroi a accueilli près de 8,3 millions de voyageurs, surpassant légèrement sa fréquentation de 2019 (8,2 millions). 64% des déplacements s’expliquaient par les vacances ou les loisirs, 21% par les visites familiales et 15% par le business. Les cinq destinations préférées étaient l’Italie, l’Espagne, la France, le Maroc et le Portugal.

En comparaison, celui de Bruxelles-National a offert l’hospitalité à environ 19 millions de passagers. Avec un peu moins de 167.000 usagers, l’aéroport de Liège a, lui, largement excédé ses performances de 2021 (près de 76.500) et de 2020 (près de 44.500) et approche celle de 2019 (un peu moins de 171.000). Ses vols sont essentiellement effectués par des charters vers des destinations de vacances.

Plus de vols

Brussels South Charleroi Airport (BSCA) a comptabilisé environ 83.500 mouvements d’avions l’an passé. C’est logiquement plus qu’en 2021 (un peu moins de 66.000) et en 2020 (près de 45.500), durant lesquels l’aéroport a dû fermer ses portes pendant de longues périodes en raison de la crise sanitaire. Mais c’est davantage aussi qu’en 2019 (environ 82.000).