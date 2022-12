L’aéroport de Bruxelles reporte de deux ans son objectif en matière de recyclage

L’aéroport de Bruxelles-National a décidé de reporter à 2025 son objectif de baisser au moins de moitié les déchets produits sur son site, a-t-il annoncé jeudi par voie de communiqué à l’occasion de la réactivation de sa charte en la matière.

Cette charte des déchets a été adoptée en 2019 par Brussels Airport Company et d’autres sociétés aéroportuaires ainsi que par l’entreprise de collecte et de recyclage des matériaux Fost Plus. Les signataires s’étaient engagés à recycler au minimum 50% des déchets produits à l’aéroport de Bruxelles-National d’ici 2023, y compris ceux produits par les passagers.

Cette coopération a été temporairement interrompue durant la pandémie de Covid-19 en raison de l’activité réduite, a indiqué l’aéroport de Bruxelles sur son site web. Le projet a été relancé cette semaine, a-t-il également annoncé.

La nouvelle date butoir pour recycler au moins de moitié des déchets de l’aéroport est fixée à 2025. De gros progrès restent à accomplir, en effet, 50% "c’est quasiment le double du taux de recyclage actuel", souligne Brussels Airport.

Les déchets collectés chaque jour à l’aéroport remplissent une quinzaine de camions. Certains d’entre eux sont mal triés.

Conformément à la charte des déchets, Brussels Airport a, par exemple, installé des éviers devant les points de contrôle de sécurité afin que les passagers puissent vider le contenu de leurs bouteilles avant de les jeter dans la poubelle bleue, permettant ainsi leur recyclage. Des bouteilles réutilisables, des fontaines à eau et un stand d’eau gratuite sont également proposés comme alternatives aux bouteilles en plastique, a indiqué l’opérateur.