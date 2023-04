L’aérodrome de Temploux obtient un nouveau permis pour 20 ans

C’est l’Avenir qui l’annonçait dans son édition de ce jeudi : la Région wallonne vient d’octroyer un nouveau permis pour l’aérodrome de Temploux. Le texte prévoit la prolongation de l’exploitation de l’aéroport, de l’héliport mais aussi du restaurant et de la salle de spectacle. Il n’autorise cependant pas d’agrandissement mis à part la construction d’un nouvel hangar pour le Para Club qui est à l’étroit dans ses infrastructures actuelles. " Pour moi, c’est un bon compromis ", estime l’administrateur délégué, Benjamin de Broqueville. " La Région wallonne a écouté les riverains mais aussi nos demandes. Ça nous permet de continuer notre activité sans toutefois grandir. Il n’est pas question de nous transformer en un aérodrome international. Nous voulons rester dans une dynamique propre à un aérodrome régional ! "

Des nouvelles contraintes sont aussi imposées notamment celles de réduire les "touch and go", ces manœuvres assez bruyantes qui consistent à atterrir et ensuite directement redécoller. Désormais, ils ne pourront plus se faire le week-end, en soirée et durant certaines heures de l’après-midi. Par contre le nombre de vols ne devrait pas diminuer ce qui interpelle le bourgmestre de La Bruyère, Yves Depas : " Nous n’avons vraiment rien contre l’aérodrome. Il doit exister mais on aurait voulu un meilleur dialogue avant que ce permis soit octroyé. Il y a toujours trop de vols surtout au-dessus de Bovesse. Plus il y aura de mouvements, plus il y aura de risques; vous avez parfois des pilotes un peu cow-boy et à Temploux on me dit qu’on n’arrive pas à les maîtriser. En attendant, ça pose un problème non seulement de sécurité mais aussi de quiétude ! "

Afin de favoriser la communication entre les différentes parties, un nouveau comité d’accompagnement sera bientôt mis en place. Reste maintenant à voir si cette mesure apaisera les riverains qui ont encore la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat.