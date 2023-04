L’Aegidium, un trésor bruxellois caché au cœur du Parvis de Saint-Gilles

Sombré dans l’oubli dans les années 80, L’Aegidium se situe au niveau 8 du Parvis de Saint-Gilles. Il figure parmi les joyaux architecturaux belges.

L’architecte Guillaume Segers érige ce bâtiment en 1905 sous le nom de "Diamant Palace". Il s’agit au départ d’un ensemble architectural avec une salle de fête et de spectacles. Une quinzaine d’années plus tard, il devient un haut lieu de la fête bruxelloise de la Belle Époque (Les Années Folles) et est alors appelé : le Panthéon-Palace. Orchestres, jeunesse dansante et alcool s’y retrouvent pour oublier les quatre années de guerre. On y célèbre la modernité des mœurs, des styles vestimentaires, des coiffures, des danses avec la venue du Swing et du Tango. La société est libre et l’Aegidium en est le témoin privilégié.