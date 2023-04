L’adorable rencontre entre Keanu Reeves et un jeune fan séduit les internautes

Ce mardi, Keanu Reeves s'est rendu dans une librairie de Los Angeles pour participer à une séance de dédicaces surprise de sa bande dessinée, "BRZRKR".

L'acteur a fait des heureux hier ! Certains fans chanceux ont eu l'opportunité de le rencontrer à la librairie "Golden Apple Comics" de Los Angeles. Plusieurs personnes présentes à l'événement ont partagé des vidéos de leur rencontre avec la star.

Une d'entre elles a particulièrement fait fondre les internautes. On y voit un enfant du nom de Noah s'approcher du Canadien et s'écrier "Je suis un grand fan !" en le voyant. Il se présente puis enchaine : "Vous êtes sûrement mon acteur préféré dans le monde entier". Keanu Reeves, visiblement touché, le remercie et lui demande s'il connaît le Duke Caboom (qu'il a doublé en V.O.) dans Toy Story 4. "Oui, c'est mon personnage préféré du film", lui dit timidement Noah. Satisfait de sa réponse, l'acteur se glisse dans la peau du personnage : "Le meilleur cascadeur du Canada !". La vidéo se termine avec l'acteur, qui signe sa bande dessinée, et qui ajoute : "Je suis content que tu aies apprécié. J'ai beaucoup aimé le jouer".

Avec cette séquence, Keanu Reeves prouve une nouvelle fois qu'il est l'homme parfait. Ou du moins, c'est ce que pensent les internautes (et Sandra Bullock). "Si vous vous sentez triste.... Rappelez-vous que la Terre a des milliards d'années et que vous avez réussi à vivre en même temps que Keanu Reeves" peut-on lire sous le tweet. Ou encore : "Je suis un mec hétéro mais je ferais tout pour avoir les bébés de Keanu. Quel homme !".