L’adoption du projet de loi européen sur la restauration de la nature ne fait pas que des heureux

Après avoir repoussé une tentative de la droite et de l’extrême droite de rejeter purement et simplement la proposition de la Commission, le Parlement européen a adopté à une courte majorité (338 voix pour, 300 contre et 7 abstentions), mercredi en plénière, une position commune sur le projet controversé de restauration des écosystèmes naturels, qui lui permet d’entamer les négociations avec les États membres.

La proposition sur la restauration de la nature est un texte qualifié de crucial et de vital par la ministre fédérale de l’environnement, Zakia Khattabi, visant à imposer des objectifs de restauration de la nature sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. "L’effondrement alarmant de la biodiversité menace aujourd’hui la viabilité de notre planète. On observe une diminution sans précédent des populations d’insectes, d’oiseaux, d’une multitude d’espèces animales et végétales… Le rapport publié fin 2020 par l’Agence Européenne de l’Environnement nous apprend par ailleurs que non seulement la majorité des habitats naturels sont dans un mauvais état de conservation au sein de l’Union européenne, la Belgique se classe à la dernière marche du podium avec moins de 10% des habitats naturels qui sont considérés comme en bon état de santé", affirme-t-elle.