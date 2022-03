L’adolescent qui a suivi le jet d’Elon Musk poursuit maintenant les oligarques russes

Après avoir suivi la localisation du jet privé d’Elon Musk et l’avoir partagée sur Internet, Jack Sweeney, adolescent américain de 19 ans, s’en prend maintenant aux oligarques russes.

Sur les comptes Twitter @PutinJet et @RUOligarchJets, le jeune homme partage de manière automatisée l’ensemble des déplacements des aéronefs privés du président russe Vladimir Poutine et d’une quinzaine d’oligarques proches du Kremlin.

Parmi ces oligarques, on retrouve notamment Vladimir Potanin - ancien vice Premier ministre russe et second homme le plus riche de Russie d’après Forbes -, ainsi que Roman Abramovich, propriétaire du club de football de Chelsea.