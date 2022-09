L’ado qui voulut tuer le futur roi d’Angleterre, à Bruxelles

Beaucoup de jeunes considèrent le futur Edouard VIII comme responsable de la mort de milliers d’autochtones, lors de la seconde guerre des Boers, en Afrique du Sud. Alors, quand Jean-Baptiste et ses camarades apprennent son passage à Bruxelles, en train, ils imaginent, en rigolant, le bon plan : et si on l’assassinait ?

Sauf que Jean-Baptiste les prend au mot. " Je vais le faire. " " Mais non ! " " On parie ? " On paria.