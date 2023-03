L’administration communale de Braine-l’Alleud désormais "chiens admis" pour le personnel

Emmener son chien au bureau est une possibilité qu’accordent de plus en plus d’entreprises privées, mais pas encore d’administrations publiques chez nous. La commune de Braine-l’Alleud s’est inspirée de ce qui se fait déjà en France, notamment au sein de la mairie de Grenoble. "Les gens y étaient convaincus du système et trouvaient que ça renforçait les liens entre les fonctionnaires. C’était donc intéressant de tenter l’expérience ici", explique le bourgmestre, Vincent Scourneau. L’expérience sera évaluée dans trois mois.

Aujourd’hui, deux membres du personnel ont déjà vu leur demande de venir avec leur chien au bureau acceptée. Car il faut évidemment montrer patte blanche : le chien doit être sociable, propre et bien élevé, en ordre de vaccination et ne pas figurer sur la liste des chiens dangereux. Son maître devra aussi être en ordre d’assurance familiale. Le collège communal examinera ensuite la demande sur base d’un formulaire dûment rempli. Les collègues directs devront bien entendu également marquer leur accord.