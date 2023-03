L'adieu de Robert Palmer sur scène et en studio

Nous évoquons les Last Time(s) d’un célèbre chanteur britannique Robert Palmer.

Tout d'abord on retrouve avec son quatorzième album studio Drive, qui sort le 12 mai 2003, à peine un peu plus de 4 mois avant son décès, qui pour rappel a lieu le 26 septembre 2003, des suites d’une crise cardiaque alors qu'il était à Paris dans sa chambre d’hotel et qu’il était en promotion de cet album…

Concernant la scène, on remonte à l’année 1999, le 21 octobre pour être plus exact, c’était dans la ville de Westbury, un village situé sur Long Island à New York. Ce concert était dans le cadre...

(la suite en audio).

