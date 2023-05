L’adieu à Tina Turner, Peter Gabriel, les Foo Fighters et Cure sur scène dans l’actualité rock de la semaine

Tina Turner est à la Une cette semaine. Véritable icône rock’n’roll, elle est décédée à 83 ans. Une information qui a suscité des vagues d’hommages et de tendresse de la part de tous, fans et personnalités. La Maison Blanche a été dans les premières à réagir, avec quelques mots de Joe Biden. Barack Obama s’est aussi exprimé, tout comme Mick Jagger, Ringo Starr, Elton John et tant d’autres.

427 jours après la mort de Taylor Hawkins, les Foo Fighters étaient enfin de retour sur scène cette semaine. Le groupe en a profité pour présenter son nouveau batteur, Josh Freese, et deux singles tout frais, "Nothing At All" et "Show Me How", avec la fille de Dave Grohl, Violet. A ce sujet, notez ce concours qui vous permettra de découvrir le 1er juin à 4h30 du matin, l’album But here We are, un jour avant sa sortie officielle.

Peter Gabriel a donné le coup d’envoi de sa très attendue tournée mondiale i/o en Pologne. Pour son premier concert solo complet depuis la dernière tournée Back To Front de 2014, l’ancien chanteur de Genesis a joué un set de 23 chansons pour la plupart issues de son prochain album i/o.

The Cure a présenté une nouvelle chanson intitulée "Another Happy Birthday" lors du premier de ses trois concerts à Los Angeles ce 23 mai. On attend toujours le prochain album, Songs of a Lost World, dont plusieurs titres ont déjà été dévoilés lors de shows précédents.

Les amis et fans de Jeff Beck se sont réunis à Londres pour deux concerts au Royal Albert Hall en mémoire du guitariste emblématique, décédé en janvier. Le casting était incroyable et on y a même vu Kirk Hammett de Metallica jouer les classiques de John Lennon et des Yardbirds aux côtés de Johnny Depp, Ronnie Wood, Billy Gibbons et Imelda May.

Pour terminer cette édition du Journal du rock, une nouveauté signée Bryan Adams : "What If There Were No Sides At All".