L’Adeps, un véritable allié pour les professeurs d’éducation physique

C’est dans la province du Luxembourg et plus spécifiquement dans l’Athénée Royal Nestor Outer de Virton que Justin Mahieu, ancien athlète de haut niveau, a donné rendez-vous à Joëlle. Au programme de la rencontre : découvrir le quotidien des professeurs d’éducation physique. "Ce qui me plaît dans mon métier de professeur d’éducation physique c’est qu’on est toujours en mouvement. Toujours en contacts avec les élèves. Avec des élèves qui veulent bouger, qui sont en mouvement", explique le champion d’athlétisme.

En plus de toute l’infrastructure scolaire et communale, Justin utilise tout ce que L’Adeps met à disposition des professeurs et pour lui, c’est un plus tant pour les élèves que pour les professeurs. "Ce que j’aime avec les évènements Adeps, c’est que c’est une grosse logistique avec beaucoup de monde, beaucoup de moyens, des salles de sport incroyables, du matériel récent, donc ça, ça permet d’avoir encore une approche plus optimale du sport", ajoute-t-il.

Pour les professeurs qui n’ont jamais participé, Justin n’a qu’une chose à dire, "ça permet de faires d’autres activités que le sport traditionnel […] faire du kayak, tout ce qui est escrime, tir à l’arc, … Ça permet d’ouvrir un peu le champ des activités".

Mais l’activité préférée de Justin, c’est le rhéto trophée ! Il s’agit d’une compétition pour les élèves de rhéto de toutes les écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles. Il y a plusieurs phases et lors de la grande finale, les élèves se challengent sur un parcours de 25 kilomètres avec plusieurs épreuves d’endurance.

Pour ce jeune professeur, "les compétitions sportives comme la rhéto trophée permettent d’amener des élèves à des compétitions, … Au fur et à mesure de ma carrière j’ai vraiment appris que ce n’était pas le résultat sportif qui était le plus important mais les souvenirs […]. J’essaie vraiment de donner des initiations sportives à mes élèves, qu’ils trouvent leur voie et qu’ils se perfectionnent dans un club ou en tout cas qu’il continue leur pratique par eux-mêmes".