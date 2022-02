L’ADEPS soutient les sportifs de haut niveau : rencontre avec Elise Vanderelst

À 24 ans, Elise Vanderelst est l’une des étoiles de l’athlétisme belge. En 2021, elle décroche le titre de championne d’Europe en salle sur 1500 mètres et se qualifie pour ses premiers Jeux Olympiques. Elle détient également trois records de Belgique. Bref, c’est une véritable championne qu’a rencontrée pour nous Joëlle Scoriels. Mais être athlète de haut niveau, ça ne s’improvise pas… La jeune sportive nous confie :

Il faut être déterminée, avoir un bon entraîneur, un préparateur physique, un préparateur mental, un diététicien. C’est tout un travail d’équipe. Ça demande de beaucoup travailler au quotidien.

Dans son travail, Elise Vanderelst est soutenue par l’ADEPS et bénéficie d’un contrat, un mécanisme qui existe depuis plus de 20 ans et permet à nos sportifs de performer au plus haut niveau.

C’est un soutien financier mais j’ai aussi accès à de nombreux services de l’ADEPS, ce qui n’est pas du tout négligeable pour ma carrière sportive. L’ADEPS veille à ce que je puisse m’entraîner dans des conditions optimales. Il y a le service d’aide à la performance sportive pour tout ce qui est évaluation métabolique, évaluation cinétique, musculaire…

Elise fait aussi partie des 98% de sportifs de haut niveau sous contrat ADEPS qui parviennent à mener des études supérieures en parallèle de leur vie sportive. Un esprit sain dans un corps sain, et surtout une championne qui a dans sa ligne de mire les championnats du monde d’athlétisme en 2022 mais aussi les championnats d’Europe ! Et puis, bien sûr, les Jeux Olympiques en 2024…