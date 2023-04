L’addiction sexuelle : une maladie qui touche hommes et femmes de tous milieux

Être accro au sexe signifie souvent, pour le commun des mortels, être un obsédé, un pervers, une nympho. Pourtant ces personnes souffrent d’une maladie, prisonnières de leur addiction. Ce documentaire donne la parole à cinq d’entre eux, quatre hommes et une femme, et chacun livre, avec beaucoup de sincérité, son quotidien, brisant par là même, la représentation que l’on peut avoir des sex addicts.

L’addiction sexuelle est une pathologie qui touche 5% de la population. Il. Elle. s vivent une sexualité boulimique, jamais rassasiée et où l’amour n’a plus sa place. Le processus de dépendance est le même que pour les drogues dures ou l’alcool : la personne vit dans le déni et augmente toujours plus les doses et les risques pour tenter d’être rassasié. Un puits sans fond.

Samuel, Marc, Max, Samir et Elodie ont chacun une histoire différente dans leur parcours de vie sexuelle, mais tous ont connu un même point de départ : un désir sans fin. Ils racontent leurs souffrances, comment le sexe est ou a été au centre de leur vie, malgré eux.

Un psychiatre, spécialiste de ce type d’addictions, précise la différence entre hypersexualité et dépendance : on bascule de l’un à l’autre lorsqu’on n’est plus dans le désir mais dans le besoin, lorsqu’on perd le contrôle de sa sexualité et qu’on y revient sans cesse parce qu’on est en manque.

Et si les causes sont multiples, il affirme qu’elles partent en général d’un traumatisme dans l’enfance avec le viol en point d’orgue m ais pas forcément. Cela peut être une ambiance sexualisée, un geste déplacé, un parent défaillant voire lui-même addict.

Comment vit-on avec une telle dépendance ? Et comment parvient-on à en sortir ?

Sex addicts, un documentaire à ne pas manquer sur La Trois ce lundi 17 avril à 20h35 sur La Trois, et à revoir sur Auvio.