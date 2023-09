L’addiction des jeunes aux écrans : quelles solutions pour lutter contre le pouvoir de captation des applications ?

L’attachement des enfants et des adolescents aux réseaux sociaux n’est pas nouveau mais s’accélère, sans qu’aucune attention ne soit vraiment portée aux contenus qu’ils regardent. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment aider nos enfants à reprendre le contrôle face à des algorithmes de plus en plus sophistiqués ? Dans son essai Ecrans- rois, Carole Bienaimé Besse, explore les enjeux et les défis de notre société hyperconnectée et les conséquences sur les plus fragiles, qui sont souvent les plus jeunes. Analyse critique et guide pratique présentée dans Tendances Première.

L’objectif de ce livre est d’avertir sur la limite d’âge pour accéder aux outils numériques. Carole Bienaimé Besse, spécialiste de l’audiovisuel et ancienne membre du CSA et de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) l’assure : "Acheter un smartphone à son enfant à l’école primaire n’est vraiment pas une bonne idée. Ce n’est pas le faire entrer dans les nouvelles technologies au bon moment". Par ailleurs, le cerveau n’arrivant à maturité qu’à 22 ans, il faut donc y être attentif.