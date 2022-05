L’adaptation : le grand chantier face au réchauffement climatique

Face aux dérèglements climatiques, nous avons deux grands chantiers :

Le premier, l’atténuation pour limiter le réchauffement !

Le deuxième c’est l’adaptation pour vivre au mieux avec les conséquences de ce réchauffement. En d’autres mots, éviter au maximum les dégâts humains et matériels lors d’événements extrêmes comme les inondations, sécheresses, hausse du niveau des mers, canicules… Et on va s’arrêter là mais on pourrait continuer !

S’il faut s’adapter dès aujourd’hui c’est parce que, de notre vivant, nous ne verrons plus les températures baisser. Et ça forcément, ça a et ça aura des conséquences ! Les eaux continueront de monter, il sera de plus en plus difficile de cultiver par endroits et énormément de personnes habitent dans des zones déjà exposées à tous types de menaces.

Alors on fait quoi ? Eh bien… On investit dès maintenant à tous les niveaux de la société ! Parce que plus on attend, plus ça coûtera ! Et on le fait partout dans le monde, aussi en aidant les pays les plus pauvres, premières victimes du réchauffement alors qu’ils en sont le moins responsables !