L'actualité de la semaine est live et on y retrouve Rammstein, Bruce Springsteen et Royal Blood

C’est une mauvaise période pour Till Lindemann, chanteur de Rammstein. Le soir du premier concert, il est tombé de scène, et le voici maintenant accusé en ligne par une fan qui affirme avoir été droguée lors d'une fête à laquelle il participait. Elle ajoute qu'elle a dû refuser d'avoir des relations sexuelles avec Lindemann dans une salle située sous la scène pendant la pause du show, ce qui aurait mis le chanteur en colère. Le groupe a immédiatement nié ces accusations.

Bruce Springsteen est monté sur scène à Rome pour un concert incroyable avec son E Street Band. Parmi les spectateurs, le public a pu voir Lars Ulrich de Metallica, Nick Cave, Nick Mason de Pink Floyd, Sting, ou encore Thomas Raggi de Maneskin!

Royal Blood a fait l’actualité pour deux raisons cette semaine. La première est la sortie du nouveau single "Mountains At Midnight", annonciateur de "Back To The Water Below", le 4e album du groupe attendu pour le 8 septembre. La seconde, moins glorieuse, parce que le groupe a été critiqué pour son comportement sur scène à l’affiche du Festival de la BBC la semaine dernière. Le duo s’est senti mal accueilli et n’a pas manqué d’enchaîner les commentaires sarcastiques, pour terminer par un doigt d’honneur en direction de la foule, ce qui n’a pas été apprécié.

Lui par contre est ravi de remonter sur scène, c’est l’acteur Keanu Reeves qui a réactivé son groupe de grunge Dogstar après deux décennies d’absence. Le trio en a profité pour interpréter de nouveaux titres.

Et pour terminer ce Journal du Rock 100% live, des images de notre festival de la radio avec le meilleur public du monde, vous ! Toute l’équipe de Classic 21 voudrait vous remercier très chaleureusement d’être venus aussi nombreux. Nous étions 2300 au Country Hall de Liège et vous dit déjà à l’année prochaine !