L’actualité de la semaine a été marquée par ​​​​​Peter Gabriel, Coldplay et les festivals. On vous fait le récap, en images !

C’était une belle semaine pour les fans de Peter Gabriel qui a démarré sa tournée et s’est arrêté à Anvers mardi. L’artiste qui dévoile depuis six mois maintenant des extraits de son nouvel album I/0, au rythme du calendrier lunaire. Et c’est " Road to Joy " qui nous a été offert pour la pleine lune de ce week-end.

La période des festivals est lancée et ne vous étonnez pas de trouver des gobelets jetables si vous allez au Graspop Metal Meeting, à Tomorrowland ou à Rock Werchter. Ces trois événements ont eu une dérogation cette année, ne pouvant garantir la propreté des gobelets recyclables. Les natifs de la Génération Z seront moins concernés puisqu’une étude nous apprenait que les plus jeunes consomment beaucoup moins d’alcool lors des concerts.

Cette semaine, nous avons eu l’occasion de rencontrer Axel Bauer, qui continue à écrire alors qu’il est en pleine tournée pour son 7e album. Nous avons aussi échangé avec Jay Buchanan de Rival Sons ! L’album Darkfighter est sorti il y a quelques jours et sera suivi d’un autre à l’automne, intitulé Lightbringer. Comme leurs noms l’indiquent, ils sont respectivement lumineux et sombre, deux facettes de la vie pendant le confinement, qui ont inspiré le musicien dans ses créations.

Coldplay l’avait annoncé en amont de la tournée "Music of the Spheres World Tour" : celle-ci se voudrait plus écologique et durable. C’est dans cet esprit qu’en plus d’avoir réduit leur empreinte carbone de près de 50% par rapport à la tournée précédente, le groupe a aussi planté 5 millions d’arbres en parcourant le monde au fil des dates.

L’artiste belge Dario Mars (aka Renaud Mayeur) vient de sortir un titre avec Jean-Jacques Burnel des Stranglers. On le retrouvera sur le futur album de Dario Mars, "Mauvais Sang" qui sortira cet automne.