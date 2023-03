L’actu Jam : panorama des infos de la semaine

Le jeune artiste britannique, Ren , ne cesse de faire parler de lui ces dernières semaines. Sortie il y a deux mois, sa vidéo Hi Ren a fait le buzz. Couvert d’une blouse d’hôpital et guitare à la main, il déclame, interprète et performe pendant plus de 9 minutes. On vous en dit plus sur ce poète des temps modernes et ses 6,3 millions de vues au compteur.