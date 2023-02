L’actu Jam : le récap’ des infos de la semaine

Chaque semaine, Jam vous propose une rencontre avec un ou une artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles sous la forme d’une Jam Session. Le temps d’une quinzaine de minutes, vous pourrez donc apprécier l’univers d’un artiste via une interview et trois morceaux live. Cette semaine, c’est Raphaële Germser et ses morceaux "In A Hurry", "Queen Of The Desert" et "Right Beside You" que l’on vous invite à découvrir.