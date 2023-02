L’actu Jam : Judith Kiddo, June Road, Maloca, ce qu’il ne fallait pas louper cette semaine

L’une est belge et issue du conservatoire au violon, l’autre est britannique et plutôt issu du rock, ensemble Maia et Harry forment le duo indie-folk June Road. Inspirée du voyage et inspirant le voyage, leur musique fait ressortir la particularité du duo pour la rendre unique. Ils nous présentent leur Jam Session au Belvédère à Namur.

L’actualité est chargée pour le duo puisqu’ils sortent aussi cette semaine leur nouveau single "Stay Warm".