L’actu Jam : ce qu’il ne fallait pas louper lors de la Semaine de la Musique Belge

Cette semaine dans "The Drop", Lucas Galligani s’est invité dans le studio du producteur Le Motel pour discuter de ses influences et de sa manière de travailler. A cette occasion, le producteur a dévoilé en exclusivité pour Jam la track "Let Me Down". L’intégralité de cet épisode à la playlist 100% belge est à réécouter sur Auvio, régalez-vous !