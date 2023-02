L’actu de la semaine en images, c’est ici ! Avec le "vol Michael Jackson" et l’adieu à Tom Verlaine

C’est grâce au 3e épisode de la série postapocalyptique The Last of Us, que la musique de Linda Ronstadt connaît un nouveau succès et une augmentation de 4900% de streams. C’est surtout le titre "Long, Long Time" de 1970 qu’on entend tout au long de l’épisode, qui est concerné.

Tom Verlaine, du groupe Television, est décédé à l’âge de 73 ans, après une courte maladie. Patti Smith, ancienne partenaire et collaboratrice du musicien, a partagé un magnifique éloge funèbre. Elle est loin d’être la seule puisque l’ancien frontman de REM, Michael Stipe, Steve Albini et Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, ont tous salué sa mémoire.

Quel est le lien entre Michael Jackson et Bruxelles, en janvier 2023 ? La réponse est Brad Sundberg. Cet ingénieur du son s’est fait voler son ordinateur et son disque dur rempli d’archives ultra-rares du Roi de la Pop à Ixelles. On apprenait aussi la participation de Jaafar Jackson, le fils du frère de Michael Jackson, Jermaine, dans le rôle de son oncle pour le prochain biopic sur sa vie et sa carrière.

Glen Matlock a fait part de sa frustration, en tant que musicien, à propos de l’impact du Brexit sur son quotidien. Cela fait maintenant 3 ans que le Royaume-Uni a quitté l’Union Européenne et aujourd’hui, l’ambiance n’est plus à la fête. L’ancien bassiste des Sex Pistols a partagé son nouveau single "Head on a Stick" qui traite de cette " débâcle autour du Brexit ".

Ozzy Osbourne vient d’annuler la tournée européenne qu’il reportait à répétition depuis 2019. Il n’est plus en état, physiquement, de prendre la route… les tournées… c’est fini pour lui !

On va se quitter avec ces images rares qui ont refait surface il y a quelques jours. Nous sommes à Toronto, le 31 mars 1976, date du 5e concert pour Phil Collins en tant que chanteur de Genesis…