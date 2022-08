L’actrice Laura Sepul à l’Intime Festival ce dimanche pour une lecture de "Tout ce qui brûle" de Lisa Harding

L’intime Festival se déroule à Namur ces 19, 20 et 21 août pour sa dixième édition. Au programme, du théâtre, des entretiens, des débats, des concerts, des films et des lectures. Ce dimanche, c’est un extrait du roman "Tout ce qui brûle", de l’irlandaise Lisa Harding, qui sera lu en public par la comédienne Laura Sepul, en présence de la romancière.

Personnage central du roman, Sonya est une jeune mère au chômage qui élève seule son fils de quatre ans et l’entoure d’un amour maladroit. Elle finit par perdre pied et sombre dans la boisson et la négligence. Avec l’aide de son père et de services sociaux, elle va lutter pour s’en sortir.

"C’est l’histoire d’une femme qui se bat pour récupérer ce qu’elle aime le plus au monde, ce qu’elle aime trop fort parce que c’est quelqu’un d’excessif […], qui va se confronter à beaucoup d’échecs pour essayer de remonter la pente et pour essayer de devenir la mère qu’elle veut devenir pour s’apaiser un petit peu", résume Laura Sepul.

On est avec Sonia du début à la fin, sans la juger.

La lecture d’un extrait de "Tout ce qui brûle" par Laura Sepul aura lieu ce dimanche, à 12 heures à la Grande Salle, suivie à 13 heures au même endroit d’une rencontre avec son auteur, l’irlandaise Lisa Harding.