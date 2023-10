L'actrice Julia Ormond porte plainte contre Harvey Weinstein pour agression sexuelle

L'actrice britannique Julia Ormond a déposé une plainte auprès de la Cour suprême de New York contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein pour agression sexuelle. La plainte, déposée mercredi, cite également Creative Artists Agency (CAA), l'ancienne agence de Julia Ormond, pour négligence et violation de l'obligation fiduciaire, ainsi que Walt Disney Company et Miramax, pour négligence.

Selon Mme Ormond, connue pour des films tels que "Légendes d'automne" et "L'étrange histoire de Benjamin Button", Harvey Weinstein l'a agressée en décembre 1995. Cela s'est produit après un dîner d'affaires à New York, au cours duquel ils avaient discuté d'un projet. Elle a raconté ce qui s'était passé à ses agents Bryan Lourd et Kevin Huvane, l'actuel co-président de CAA, mais ils n'ont rien fait pour l'aider et lui ont même conseillé de se taire.

Par l'intermédiaire de son avocat Imran H. Ansari, Harvey Weinstein a fait savoir qu'il niait les allégations de l'actrice britannique. "Il s'agit d'une nouvelle plainte déposée contre Harvey Weinstein après des décennies. Il est convaincu que les preuves ne soutiendront pas les allégations de Julia Ormond", peut-on lire dans un communiqué. Personne chez Disney et CAA n'a pu être joint pour commenter. Harvey Weinstein, âgé de 70 ans, purge actuellement une peine de 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir agressé plusieurs femmes à New York en 2020. En février, il a été condamné à une autre peine de 16 ans de prison pour avoir violé une femme dans un hôtel de Beverly Hills en 2013.