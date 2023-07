L’actrice Josephine Chaplin est décédée à l’âge de 74 ans

Josephine Chaplin a eu trois fils : Charles, de son premier époux Nikolas Sistovaris, Julien, né en 1980, et Arthur. Dès son plus jeune âge, l’actrice a figuré dans les films de son père, Les Feux de la rampe (Limelight, 1952) et La Comtesse de Hong-Kong (1967).

Elle a enchaîné avec plusieurs films comme les Contes de Canterbury de Pier Paolo Pasolini en 1972, les Nuits rouges de Georges Franju en 1974 ou encore dans Jack L’Éventreur de Jesus Franco en 1979. Elle a aussi fait de nombreuses apparitions à la télévision. L’actrice a passé une longue partie de sa vie à Paris.