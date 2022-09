L'actrice Jane Fonda annonce être atteinte d'un lymphome et déplore le manque d'accès aux soins de santé aux USA

Selon Jane Fonda, sa maladie est soignable. "80% des gens survivent, donc je me sens chanceuse", a-t-elle déclaré. L'ancienne gourou du fitness s'estime également chanceuse d'avoir à la fois une assurance maladie et l'accès aux meilleurs médecins. "Je me rends compte, et c'est douloureux, que je suis privilégiée. Presque toutes les familles américaines sont confrontées au cancer à un moment ou à un autre, et beaucoup trop de personnes n'ont pas accès aux soins de santé de haute qualité que je reçois, et ce n'est pas juste."

