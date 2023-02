L’actrice Géraldine Chaplin reçoit son étoile lors du festival du film d’Ostende

L’actrice américaine Géraldine Chaplin a désormais son étoile sur la digue d’Ostende. Elle lui a été remise mardi lors du festival du film d’Ostende qui a lieu cette année du 27 janvier au 4 février. En raison des vents violents, l’actrice de 78 ans n’a pas pu se rendre sur le Walk of Fame pour l’inaugurer. Elle a donc exceptionnellement dévoilé une copie de celle-ci au centre culturel De Grote Post.

Ces dernières années, de nombreux grands noms du cinéma belge et étranger ont été immortalisés sur le Walk Of Fame ostendais, en bord de mer, près des galeries vénitiennes. La cérémonie a eu lieu en présence de Jessica Woodworth, la réalisatrice du film Luka dans lequel joue Géraldine Chaplin. "J’ai déjà beaucoup appris en travaillant avec vous […]. Votre talent est peut-être inscrit dans votre ADN, mais vous avez trouvé votre propre voie", a déclaré la réalisatrice américaine qui ne tarit pas d’éloges à l’égard de la fille de Charlie Chaplin.

Le directeur du festival, Peter Craeymeersch a également témoigné son admiration pour l’actrice. Son "parcours est presque impossible à résumer. Dans les années 1960, elle a fait ses premiers pas sur la scène internationale en jouant entre autres dans Docteur Jivago (1965) pour lequel elle a été nominée pour un Golden Globe", a-t-il rappelé. "Elle a clairement hérité des gènes de ses parents, Charlie Chaplin et Oona O’Neill", tous deux acteurs.

Elle a également joué dans Nashville (1975), Chaplin (1992), Hable con ella (2002) et The Orphanage (2007). Ces dernières années, elle s’est illustrée dans The Barefoot Emperor (2009) et plus récemment dans Luka, qui a été présenté lors de ce festival. "J’ai enfin une étoile à Ostende !", s’est réjouie l’actrice devant sa récompense.