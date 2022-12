L'actrice française Mylène Demongeot (Fantômas, Camping...) est décédée à l'âge de 87 ans

Au début des années 60, la mode est en France et aux films de cape et d’épée. Et ce sont dans ces rôles plus légers que l’actrice, souvent comparée pour sa sensualité à Brigitte Bardot, va plutôt marquer les esprits.

Mylène Demongeot sera l’implacable Milady de Winter dans Les Trois Mousquetaires (tiré de l’œuvre d’Alexandre Dumas père), film en deux parties de Bernard Borderie sorti en 1961. Ensuite viendra un des rôles qui l’a rendu sans doute la plus célèbre, à savoir celui d’Hélène, la copine du journaliste Fandor (Jean Marais) dans la trilogie des Fantômas d’André Hunebelle.