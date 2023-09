L’actrice française Catherine Lachens s’est éteinte à l’âge de 78 ans

Née le 2 septembre 1945 à Boulogne Billancourt, Catherine Lachens aura marqué de son empreinte le cinéma français des années 70 et 80. Comédies, drames, films policiers… Elle s’était illustrée au cours de sa carrière dans toutes sortes de rôles, tant sur les planches que sur grand écran, dans des films tels que "Flic ou voyou" ou "Je suis timide mais je me soigne", et avait tourné sous la direction de plusieurs grands réalisateurs, parmi lesquels on compte notamment Claude Zidi, Yves Boisset, Claude Chabrol et Pierre Richard.

Après deux décennies particulièrement prolifiques, la comédienne se fera ensuite plus rare dans les années 90. En 1995, on la verra néanmoins s’illustrer dans "Gazon maudit" de Josiane Balasko, puis, l’année suivante, dans "Les Bidochon" de Serge Korber.

Plus récemment, on avait également pu la voir dans "Les Beaux jours" en 2013, et dans un épisode de "Scènes de ménage" en 2015.