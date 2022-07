L’actrice Florence Pugh revendique le droit d’afficher sa poitrine en robe transparente

De ces commentaires désobligeants, Florence Pugh a su proposer une leçon, une invitation à la remise en question pour les hommes envers le corps des femmes. Ironiquement, l’actrice dit que ses seins sont techniquement couverts même s’ils sont apparents. Face aux réactions elle pose la question qui pousse à la réflexion du pourquoi tant de réactions : "Pourquoi avez-vous peur des seins ?".

Pour elle, tant de réactions ne peuvent être liées qu’à une peur. C’est au final un message d’acceptation que l’actrice veut faire passer dans sa robe Valentino. Quelle que soit la morphologie, elle appelle à respecter les autres et leur corps. Et aux gens à grandir, laisser la liberté d’expression et de s’afficher comme la personne se sent à l’aise.

Florence Pugh, le dit, elle était consciente que ses photos et ses choix allaient être commentés, faire du bruit mais elle l’a fait sereinement, sans nervosité. Sans doute en espérant, un peu plus, faire bouger les choses et encore une fois essayer d’ouvrir les esprits, les mentalités.