L’actrice Eva Green gagne son procès contre la production d’un film avorté

Lors du procès, qui s’était tenu en début d’année, l’actrice avait invoqué son "côté français" pour expliquer les messages pour le moins désobligeants qu’elle avait envoyés pendant le tournage. Elle avait assuré qu’elle était "tombée amoureuse" du projet de film qui devait traiter de la crise climatique.

Les avocats de White Lantern Films estimaient pourtant que l’actrice française avait exprimé "un manque de confiance et un mécontentement" à l’égard de membres de l’équipe de production. Ils s’appuient sur des messages WhatsApp dans lesquels Eva Green aurait qualifié un membre de l’équipe de "diabolique", de "sociopathe sournois", de "menteur et de fou". Elle aurait également traité le directeur de production, Terry Bird, de "crétin" et de "trou du cul fini".

L’avocat de l’actrice, Edmund Cullen, avait quant à lui fait valoir que ces messages devaient être lus dans le contexte de négociations pour le rachat des droits du script pour en faire un film différent. Il avait dénoncé une affaire conçue pour dépeindre Eva Green comme une "diva" "faire les gros titres" et "nuire à sa réputation".