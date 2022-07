L’actrice Charlotte Valandrey ("Les Cordier", "Demain nous appartient") est décédée à l’âge de 53 ans

Actrice de cinéma, de théâtre et œuvrant également dans le monde du doublage, Charlotte Valandrey, née à Paris et de son vrai nom Anne-Charlotte Pascal, était aussi apparue dans le Bal des actrices de Maïwenn. L'actrice a joué dans une dizaine de longs-métrages et est apparue dans de nombreuses séries bien connues de la télévision française depuis les années 90, dont "Les Cordier, juge et flic" (avec Pierre Mondy) et "Demain nous appartient".