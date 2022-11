L'actrice Charlotte Rampling sort son premier album "De l’amour mais quelle drôle d’idée"

De l’amour mais quelle drôle d’idée est véritablement l’album d’une actrice. Né de sa rencontre avec Léonard Lasry, Charlotte Rampling y habite chacune des chansons de son empreinte vocale immédiatement reconnaissable pour un résultat unique.

Sur des mélodies et une réalisation bénéficiant de luxueux arrangements les chansons sont tantôt parlées, chantées et jouées comme des scènes de cinéma. Les textes d’une poésie rare évoquent l’intime des sentiments (Magnifique n’est-ce pas, C’est écrit là dans nos yeux) avec une alternance de tendresse, de mélancolie et parfois même de quelques notes amusées et piquantes (Non je ne vois pas qui vous êtes, Je ne suis pas celle que tu crois, Assez voyagé…)