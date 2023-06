L’actrice britannique Glenda Jackson est décédée à l’âge de 87 ans

Née en 1936 à Birkenhead dans le Cheshire, d’un père maçon et d’une femme de ménage, Glenda Jackson doit son prénom à une actrice hollywoodienne, Glenda Farrell. Elle fera ses premiers pas sur scène lors de productions scolaires, et elle devra travailler deux ans avant de décrocher une bourse à la Royal Academy of Dramatic Art à Londres en 1954.

Après avoir vécu des années de galère et de petits boulots alimentaires, elle rejoint la Royal Shakespeare Compagny en 1961, où elle rencontre Peter Brook qui lui fait jouer ses premiers rôles importants comme celui de Charlotte Corday dans "Marat/Sade", une production qui s’exportera à Broadway et tournera en France. En 1965, elle est Ophélie dans "Hamlet" et sa performance fera dire à une critique de l’époque, que l’actrice aurait tout aussi bien pu jouer le rôle d’Hamlet dans la pièce.